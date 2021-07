Mattarella | vaccino è dovere civico e morale | virus limita le libertà non le regole

Advertising

repubblica : Mattarella: 'Il vaccino e' un dovere morale e civico, la pandemia non e' finita. La scuola regolare sia una priorit… - Adnkronos : Il presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella: 'Vaccino dovere morale e civico'. - Avvenire_Nei : #Mattarella: non è il vaccino che limita la libertà, ma il virus - RamellaUgo : RT @claudiocerasa: Super Mattarella: 'Il vaccino non ci rende invulnerabili ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus, la… - LifeJoining : RT @ALFO100897: Covid, Mattarella: 'Vaccino dovere morale e civico'. No, egregio 'garante della Costituzione'! I 'doveri morali e civici'… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella vaccino

Ci siamo dati obiettivi ambiziosi e impegnativi, di medio e lungo periodo" ha aggiuntoche lancia un monito: la vaccinazione è un dovere morale e civico.Se la legge non dispone diversamente si può dire:' In casa mia ilnon entra'. Ma questo non si può dire per ambienti comuni, non si può dire per gli spazi condivisi, dove le altre persone ...Il capo dello Stato alla cerimonia del ventaglio: "Chi limita oggi la nostra libertà è il virus non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo" ...Il presidente della Repubblica: “La pandemia non è ancora sconfitta, solo grazie ai vaccini possiamo contenerla” ...