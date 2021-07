Mattarella: “La pandemia non è ancora alle nostre spalle” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso“. Il lungo discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia di consegna del Ventaglio da parte del Presidente dell’Associazione Stampa Parlamentare. “Soltanto grazie ai vaccini siamo in grado di contenerlo. Il vaccino non ci rende invulnerabili ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus, la sua circolazione e la sua pericolosità. Per queste ragioni la vaccinazione è un dovere morale e civico” – prosegue il Capo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Lanon èsp. Il virus è mutato e si sta rivelandopiù contagioso“. Il lungo discorso del Presidente della Repubblica Sergiodurante la tradizionale cerimonia di consegna del Ventaglio da parte del Presidente dell’Associazione Stampa Parlamentare. “Soltanto grazie ai vaccini siamo in grado di contenerlo. Il vaccino non ci rende invulnerabili ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus, la sua circolazione e la sua pericolosità. Per queste ragioni la vaccinazione è un dovere morale e civico” – prosegue il Capo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | 'La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso. L… - repubblica : Mattarella: 'Il vaccino e' un dovere morale e civico, la pandemia non e' finita. La scuola regolare sia una priorit… - sole24ore : Mattarella: «Il vaccino è un dovere civico. La scuola regolare è priorità assoluta, sulle riforme non si può fallir… - TrumpyWalter : RT @eg_katt: @matteoricci Mattarella ha anche detto che in pandemia non si può votare... OPSONE... Elezioni USA e, in un anno, ben tre torn… - paoloelaluna : RT @Gabriel05470893: Una pandemia che dura 18 mesi non esiste Morti inutilmente Menzogne di Stato Mattarella e la sua morale sul vacci… -