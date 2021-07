La variante Delta fa paura e gli Usa aggiornano le linee guida: raccomandate le mascherine nei luoghi pubblici anche ai vaccinati (Di mercoledì 28 luglio 2021) Per prevenire un’ulteriore diffusione della variante Delta, i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle malattie negli Stati Uniti (Cdc) hanno aggiornato le linee guida contro il Covid, raccomandando alle persone completamente vaccinate l’uso di mascherine. “anche se sei completamente vaccinato e vieni infettato dalla variante Delta, puoi diffondere il virus ad altri”. Stesso principio di precauzione vale per le persone non vaccinate, “continuare a usare la mascherina”. È linea condivisa, nella comunità scientifica americana e internazionale, che le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Per prevenire un’ulteriore diffusione della, i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle malattie negli Stati Uniti (Cdc) hanno aggiornato lecontro il Covid, raccomandando alle persone completamente vaccinate l’uso di. “se sei completamente vaccinato e vieni infettato dalla, puoi diffondere il virus ad altri”. Stesso principio di precauzione vale per le persone non vaccinate, “continuare a usare la mascherina”. È linea condivisa, nella comunità scientifica americana e internazionale, che le ...

