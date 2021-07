Giugliano calcio | minacce contro dirigenti e calciatori | 18 daspo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il questore di Napoli ha deciso di notificare 18il gruppo ultras del: diverse. Gli ultras della compagine giuglianese (via Screenshot)Questa mattina il Questore di Napoli ha deciso di emettere 18 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche, per periodi da uno ai cinque anni. Infatti a ricevere la pena ci hanno pensato 18 tifosi del. Il gruppo ultras della squadra della provincia napoletana si è reso protagonista di azioni ...

vesuvianonews : Il Questore di Napoli ha emesso 18 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche, pe…

Nei giorni scorsi è stato notificato l'avviso di conclusione indagini a diversi soggetti, accusati di aver minacciato l'ex patron del Giugliano Giovanni Palma affinchè esonerasse l'allenatore ... 28.07.2021 15:02 di Redazione NotiziarioCalcio.com Il Questore di Napoli ha emesso 18 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche, ... 18 Daspo ai tifosi del #Giugliano per aver posto in essere una serie di azioni violente nei confronti della dirigenza, dello staff tecnico e dei calciatori per influenzare le scelte tecniche della com ...