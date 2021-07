Titoli Stato: tassi in rialzo in asta 3,75 mld Btp a 2 anni (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - Rendimento in rialzo nell'asta con cui oggi il Tesoro ha collocato 3,75 miliardi di Btp a due anni (scadenza gennaio 2024) a fronte di una domanda di 5,12 miliardi. Il tasso medio è Stato pari a -0,29% con un incremento di 7 punti rispetto alla precedente emissione del 25 giugno scorso. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - Rendimento innell'con cui oggi il Tesoro ha collocato 3,75 miliardi di Btp a due(scadenza gennaio 2024) a fronte di una domanda di 5,12 miliardi. Il tasso medio èpari a -0,29% con un incremento di 7 punti rispetto alla precedente emissione del 25 giugno scorso.

Borsa: Campari va in asta dopo i conti, poi rientra a +4,6% (RCO) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Campari scatta in Borsa con i dati della semestrale: dopo un breve stop in asta di volatilita' il ...

Economia, Mef: "Emissione titoli di stato" Il MEF annuncia che offrira' in asta buoni del tesoro poliennali a 5 e 10 anni, per un'offerta massima di 7,5 miliardi di euro. La presentazione delle domante per i btp a 5 anni scade il 29 luglio e p ...

