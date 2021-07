Spopolamento e flussi migratori in Sardegna | presentazione del report 2020 in diretta streaming

(Di martedì 27 luglio 2021) Giovedì 29 luglio alle ore 18 il Comitato regionale per l’emigrazione e l’immigrazione delle Acli sarde presenterà ilsuiinrealizzato dal Presidente Mauro Carta e dal ricercatore Marco Sideri. ll progetto di ricerca si pone, in continuità con il lavoro di studio svolto negli anni scorsi, l’obiettivo di analizzare il fenomeno dellodei comuni sardi e la direzione deida e per lain modo da fornire spunti utili all’analisi e alla programmazione di adeguate ...

Advertising

laVitaCattolica : Due esigenze si incontrano sul nostro territorio: i flussi migratori e lo spopolamento/depauperamento delle zone in… -

Ultime Notizie dalla rete : Spopolamento flussi

La Prima Pagina

...torni a fare il custode del territorio e a concepire progetti che spostino verso l'alto i, ... Come associazione ci preoccupa maggiormente, da qua a un anno, lodei residenti e la ...... la condizione urbanistica, lo studio del dismesso, lo stato deituristici, l'analisi delle ... Lo studio evidenzia altresì la condizione dideterminata anche dal progressivo ...Cagliari, 27 luglio 2021 – Giovedì 29 luglio alle ore 18 il Comitato regionale per l’emigrazione e l’immigrazione delle Acli sarde presenterà il report 2020 sui flussi migratori in Sardegna realizzat ...Giovedì 29 luglio alle ore 18 il Comitato regionale per l'emigrazione e l'immigrazione delle Acli sarde presenterà il report 2020 sui flussi migratori in ...