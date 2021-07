Scherma | Olimpiadi Tokyo | Estonia d’oro nella spada femminile Sconfitta in finale la Corea del Sud

(Di martedì 27 luglio 2021) Si è appena conclusa la prova a squadre dellaalledi. L’oro è andato all’che ha sconfitto in36-32 ladel Sud. La compagine guidata da Katrina Lehis, bronzoprova individuale, dopo aver superato le azzurre in semiha conquistato il gradino più alto del podio. Avvio di contesa molto equilibrato tanto che al termine dei primi due assalti la situazione è in assoluta parità (7-7). Il primo break lo piazzano lene con Song che vince 6-4 la sfida con Kirpu ...

...il punteggio di 23 - 21 l'Italia conquista il bronzo nella spada a squadre femminile alle... È la terza medaglia azzurra nellaa questi Giochi olimpici di Tokyo e la seconda di ......insieme a Trillini e Vezzali ha vinto due ori olimpici. Poi un brutto infortunio l'ha fermata, ma è stato solo un monito per andare avanti. Oggi è coordinatrice del progetto delle...Si è appena conclusa la prova a squadre della spada femminile alle Olimpiadi di Tokyo. L'oro è andato all'Estonia che ha sconfitto in finale 36-32 la Corea del Sud. La compagine guidata da Katrina Leh ...Impresa di Fiamingo, Isola, Navarria e Santuccio: Cina sconfitta 23-21. Medaglia di bronzo per l’Italia nella spada a squadre femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo. Rossella Fiamingo, Federica Isola, ...