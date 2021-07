Per Governo e Quirinale si profilano tre schemi, ma è un gioco tutto aperto (Di martedì 27 luglio 2021) AGI - Ci sono almeno tre schemi sui tavoli della politica italiana, e non solo, che disegnano il futuro istituzionale del nostro Paese. I leader politici li stanno valutando, spostando le loro pedine, ipotizzando scenari futuri e soppesando pro e contro. Il momento di passaggio sarà a gennaio, quando comincerà ufficialmente il “grande gioco” dell'elezione del presidente della Repubblica, una volta terminato il settennato di Sergio Mattarella. Ma il primo banco di prova saranno le elezioni amministrative dell'autunno in diverse città simbolo, a cominciare da Roma e Milano. Uno schema si potrebbe soprannominare ‘squadra che vince non si cambia'. C'è ... Leggi su agi (Di martedì 27 luglio 2021) AGI - Ci sono almeno tresui tavoli della politica italiana, e non solo, che disegnano il futuro istituzionale del nostro Paese. I leader politici li stanno valutando, spostando le loro pedine, ipotizzando scenari futuri e soppesando pro e contro. Il momento di passaggio sarà a gennaio, quando comincerà ufficialmente il “grande” dell'elezione del presidente della Repubblica, una volta terminato il settennato di Sergio Mattarella. Ma il primo banco di prova saranno le elezioni amministrative dell'autunno in diverse città simbolo, a cominciare da Roma e Milano. Uno schema si potrebbe soprannominare ‘squadra che vince non si cambia'. C'è ...

davidefaraone : “Ho detto a Salvini che ho voluto io Speranza nel governo e che ho grande stima per lui” parole di Draghi l’8 april… - gennaromigliore : Giuseppe Conte sta maldestramente minacciando il Governo. Proprio su quei punti che rappresentano la svolta per far… - StefanoFeltri : Nei paesi democratici i giornalisti possono e devono monitorare chi sta al governo. In Italia un militante politic… - tumi801 : RT @AzzurraBarbuto: Comunque anche questo governo si distingue per le sue menti illuminate. Privano dei diritti fondamentali e della libert… - YahFiorito : RT @barbarab1974: Per manifestare si invoca il principio di legalità . Per fare dpcm e Simili a cazz@ ,invece, basta stare al governo -