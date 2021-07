Meteo, in arrivo l'ondata di caldo più importante del 2021 (Di martedì 27 luglio 2021) Il caldo è davvero alle porte. Dopo un paio di settimane in cui ondate d'aria fresca e temporali avevano interrotto in maniera significativa la serenità e le alte temperature estive, all'orizzonte c'è una nuova ondata di calore. E non sarà una qualunque, tenuto conto che le previsioni degli esperti raccontano come dovrebbe trattarsi di quella più forte del 2021. Un'estate che, come già anticipato nel mese di giugno, sarebbe stata calda, ma non caldissima. Nessun record, ma ugualmente con ondate significative da affrontare. E quella che sta per arrivare pare avere tutte le caratteristiche per essere quella che maggiormente sarà ricordata ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 27 luglio 2021) Ilè davvero alle porte. Dopo un paio di settimane in cui ondate d'aria fresca e temporali avevano interrotto in maniera significativa la serenità e le alte temperature estive, all'orizzonte c'è una nuovadi calore. E non sarà una qualunque, tenuto conto che le previsioni degli esperti raccontano come dovrebbe trattarsi di quella più forte del. Un'estate che, come già anticipato nel mese di giugno, sarebbe stata calda, ma non caldissima. Nessun record, ma ugualmente con ondate significative da affrontare. E quella che sta per arrivare pare avere tutte le caratteristiche per essere quella che maggiormente sarà ricordata ...

