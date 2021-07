Maltempo Como. Foroni: assicureremo risorse per la messa in sicurezza (Di martedì 27 luglio 2021) L’assessore al Territorio e alla Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, ha effettuato martedì 27 luglio un sopralluogo tra Cernobbio e Blevio, sul versante occidentale del lago di Como, nelle zone maggiormente colpite dal Maltempo. Ingenti i danni al territorio: l’assessore ha assicurato alla popolazione che Regione metterà in campo gli interventi necessari per dare sostegno ai Comuni colpiti. “Insieme ai tecnici regionali dell’Utr – ha detto Foroni – abbiamo potuto verificare i danni registrati tra le vie e le case dei Comuni coinvolti. Regione Lombardia assicurerà le risorse necessarie ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 luglio 2021) L’assessore al Territorio e alla Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro, ha effettuato martedì 27 luglio un sopralluogo tra Cernobbio e Blevio, sul versante occidentale del lago di, nelle zone maggiormente colpite dal. Ingenti i danni al territorio: l’assessore ha assicurato alla popolazione che Regione metterà in campo gli interventi necessari per dare sostegno ai Comuni colpiti. “Insieme ai tecnici regionali dell’Utr – ha detto– abbiamo potuto verificare i danni registrati tra le vie e le case dei Comuni coinvolti. Regione Lombardia assicurerà lenecessarie ...

