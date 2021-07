Loredana Bertè e l’operazione subita, la cantante chiarisce: “Nessun dramma” (Di martedì 27 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Loredana Bertè e l’operazione subita, la cantante chiarisce che cosa le è successo e invita i fan a non credere alle “fake news”. Loredana Bertè e l’operazione subita: l’artista chiarisce tutto sul suo malessere e sull’interruzione del suo tour, e invita i fan a non credere alle notizie che girano sul suo conto. La cantante Leggi su youmovies (Di martedì 27 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., lache cosa le è successo e invita i fan a non credere alle “fake news”.: l’artistatutto sul suo malessere e sull’interruzione del suo tour, e invita i fan a non credere alle notizie che girano sul suo conto. La

Advertising

radiokisskiss : Fuori Tutto | @MarroneEmma:”C’è tanto di imparare da Loredana Bertè, la mia mamma rock, è una vera tigre, ho tanto… - radiolisola : #NowPlaying: BoomDaBash - Non Ti Dico No (ft. Loredana Bertè) - generacomplotti : RT @infoitsalute: Loredana Bertè operata: come sta oggi. «Basta fake news» - RVallesina : Loredana Bertè - Figlia di... - infoitsalute : Loredana Bertè operata: come sta oggi. «Basta fake news» -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Bertè Loredana Berté è finita in Ospedale: l'annuncio sui social Poca assenza dalle scene per Loredana Bertè che ha dovuto sottoporsi a un piccolo intervento perfettamente riuscito. Ad aggiornare i fan sulla sua convalescenza ci ha pensato lei stessa attraverso un post sul suo profilo ...

Loredana Bertè chiarisce come sta dopo l'intervento Un piccolo intervento per Loredana Bertè che ha perso ha pazienza e ha dovuto chiarire cosa è ...

Loredana Bert chiarisce il suo stato di salute Sono in convalescenza ma Gossip News Poca assenza dalle scene perche ha dovuto sottoporsi a un piccolo intervento perfettamente riuscito. Ad aggiornare i fan sulla sua convalescenza ci ha pensato lei stessa attraverso un post sul suo profilo ...Un piccolo intervento perche ha perso ha pazienza e ha dovuto chiarire cosa è ...