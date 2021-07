Jeff Bezos ci riprova con la Nasa per andare sulla Luna al posto di SpaceX (Di martedì 27 luglio 2021) (Blue Origin)Jeff Bezos punta la Luna e continua a marcare stretto la Nasa. In una lettera a Bill Nelson, l’amministratore dell’agenzia spaziale governativa, il patron di Amazon ha proposto i servigi di Blue Origin offrendo condizioni speciali. L’azienda del magnate coprirebbe fino a 2 miliardi di dollari di spese della Nasa per l’anno fiscale corrente e per i due successivi, se l’agenzia le assegnasse un contratto per realizzare una navetta spaziale che riporti gli astronauti sulla superficie Lunare. Inoltre pagherebbe una missione orbitale per testare la ... Leggi su wired (Di martedì 27 luglio 2021) (Blue Origin)punta lae continua a marcare stretto la. In una lettera a Bill Nelson, l’amministratore dell’agenzia spaziale governativa, il patron di Amazon ha proi servigi di Blue Origin offrendo condizioni speciali. L’azienda del magnate coprirebbe fino a 2 miliardi di dollari di spese dellaper l’anno fiscale corrente e per i due successivi, se l’agenzia le assegnasse un contratto per realizzare una navetta spaziale che riporti gli astronautisuperficiere. Inoltre pagherebbe una missione orbitale per testare la ...

Advertising

VittorioSgarbi : Jeff Bezos ha speso milioni di dollari per volare nello spazio e provare il 'vuoto' dell'assenza di gravità. Se me… - CottarelliCPI : Oh che bella notizia: Jeff Bezos vola nello spazio. Pagasse più tasse (invece di fare pressioni lobbistiche per pag… - Agenzia_Ansa : La partenza del primo volo suborbitale con equipaggio della compagnia Blue Origin. A bordo il magnate Jeff Bezos pe… - walterwhiteITA : Jeff Bezos ci riprova con la Nasa per andare sulla Luna al posto di SpaceX - Adnkronos : Jeff #Bezos ci riprova, offerto contratto da 2 miliardi di dollari alla #NASA per lo sviluppo e la produzione di un… -