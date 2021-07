Green Pass | vandalizzato il murale di Figliuolo in Fvg

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Il Sole 24 ORE

A scriverle, a giudicare dal tipo di ingiurie, potrebbero essere stati simpatizzanti no vax e no. Il disegno, a colori e alto alcuni metri, era stato realizzato lo scorso mese di aprile, ..."Inserire il, oltre che una limitazione inaccettabile dell'individuo, andrebbe a creare a tutte le categorie coinvolte un danno economico incredibile", afferma Umberto Carriera, segretario ...C’è una nuova truffa sul Green pass e stavolta il canale è di nuovo Telegram: in un gruppo è fornito il servizio illegale. Adesivo Bollino Verde – Green Pass – Certificazione Verde – Accesso, access ...Uno di questi gruppi: 'Green Pass Italia Official' offre la carta verde digitale a 107 euro, mentre per ottenere quella cartacea bisognerà sborsare 127 euro. È probabile che le forze dell'ordine siano ...