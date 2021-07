Tom Daley: "Orgoglioso di essere un uomo gay e un campione olimpico" (Di lunedì 26 luglio 2021) Il tuffatore britannico Tom Daley vince il suo primo oro, insieme a Matty Lee, nella piattaforma sincronizzata maschile di 10 metri. É la terza medaglia olimpica di Daley dopo aver vinto il bronzo ai giochi di Londra e Rio. Dopo la vittoria Daley ha detto: “essere un campione olimpico dopo quattro tentativi è estremamente speciale” e ha aggiunto “Vuoi vincere una medaglia d’oro olimpica ma non pensi mai che lo farai davvero. Andrò avanti ma mi prenderò sicuramente una pausa. Ci sono alcune bevande con il mio nome sopra per festeggiare con mio marito e la mia famiglia”. Il vincitore della ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Il tuffatore britannico Tomvince il suo primo oro, insieme a Matty Lee, nella piattaforma sincronizzata maschile di 10 metri. É la terza medaglia olimpica didopo aver vinto il bronzo ai giochi di Londra e Rio. Dopo la vittoriaha detto: “undopo quattro tentativi è estremamente speciale” e ha aggiunto “Vuoi vincere una medaglia d’oro olimpica ma non pensi mai che lo farai davvero. Andrò avanti ma mi prenderò sicuramente una pausa. Ci sono alcune bevande con il mio nome sopra per festeggiare con mio marito e la mia famiglia”. Il vincitore della ...

