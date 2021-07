Garozzo non bissa Rio, solo argento: Cheung vince con merito 15-11 (Di lunedì 26 luglio 2021) Daniele Garozzo non ha replicato il successo di Rio nella scorsa edizione delle Olimpiadi: a Tokyo trova soltanto l’argento, dopo aver perso la finale contro Ka Long Cheung. L’inizio è stato piuttosto equilibrato, con i due schermidori sul 4-4. Poi l’asiatico spicca il volo e si porta sul 10-5. Garozzo si riavvicina sul 10-9 ma non basta: Cheung non gli lascia scampo e si aggiudica la medaglia d’oro. L’Italia, con questo argento, ha conquistato la sua nona medaglia delle Olimpiadi di Tokyo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 luglio 2021) Danielenon ha replicato il successo di Rio nella scorsa edizione delle Olimpiadi: a Tokyo trova soltanto l’, dopo aver perso la finale contro Ka Long. L’inizio è stato piuttosto equilibrato, con i due schermidori sul 4-4. Poi l’asiatico spicca il volo e si porta sul 10-5.si riavvicina sul 10-9 ma non basta:non gli lascia scampo e si aggiudica la medaglia d’oro. L’Italia, con questo, ha conquistato la sua nona medaglia delle Olimpiadi di Tokyo. L'articolo ilNapolista.

