Commette due rapine violente in pochi giorni: arrestato 23enne (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – Nel pomeriggio di ieri, al termine di un’articolata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Acilia hanno identificato e denunciato a piede libero il responsabile di 2 rapine. La settimana scorsa, un uomo si era infatti reso responsabile – a distanza di pochi giorni – di 2 violente aggressioni a mano armata: la prima, ai danni di una pensionata, che era stata gettata a terra, colpita con un pugno e rapinata di una collanina in oro; la seconda, nei confronti di un 56enne, aggredito nella notte e derubato del proprio telefono cellulare e di 20 euro. In entrambe le occasioni, il malvivente, armato di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – Nel pomeriggio di ieri, al termine di un’articolata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Acilia hanno identificato e denunciato a piede libero il responsabile di 2. La settimana scorsa, un uomo si era infatti reso responsabile – a distanza di– di 2aggressioni a mano armata: la prima, ai danni di una pensionata, che era stata gettata a terra, colpita con un pugno e rapinata di una collanina in oro; la seconda, nei confronti di un 56enne, aggredito nella notte e derubato del proprio telefono cellulare e di 20 euro. In entrambe le occasioni, il malvivente, armato di ...

