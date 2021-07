Calciomercato Milan – Sampdoria su Conti e Caldara (Di lunedì 26 luglio 2021) Asse di Calciomercato tra Milan e blucerchiati, che hanno chiesto Conti e Caldara. Ecco tutte le ultime notizie a riguardo. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 luglio 2021) Asse ditrae blucerchiati, che hanno chiesto. Ecco tutte le ultime notizie a riguardo.

Advertising

DiMarzio : #Milan al lavoro per il rinnovo di #Kessie - SkySport : Kessié giura amore al Milan: 'Voglio restare a vita, torno da Olimpiadi e sistemo tutto' #SkySport #Milan #Kessié… - calciomercatoit : #Juventus e #Milan, il #Benfica accelera per #KaioJorge: offerta presentata al #Santos - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Milan: #Kessié giura fedeltà ?? Le sue parole #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - agent_loken : Non mi risulta nulla di avanzato per Ilicic al momento Ilicic, è un nome fatto mesi fa e come scritto dovevano val… -