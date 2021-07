Taranto. Via Duca degli Abruzzi: quarantenne si toglie la vita. In località Salinella: Maria Greco uccisa dal marito (Di domenica 25 luglio 2021) Due drammi familiari e due morti violente a Taranto a distanza di poche ore. Un uomo ha tentato di uccidere la moglie, poi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. Un quarantenne, con precedenti penali, ha tentato di uccidere la moglie di 39 anni, con un paio di forbici. L’uomo ha colpita la donna al mento e allo sterno ma la donna è riuscita a mettere in salvo se stessa e i due figli minori. Aprendo il portone ha assistito al suicidio del marito. Il quarantenne si è lanciato dal quinto piano di uno stabile di via Duca degli Abruzzi nel centro di ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 25 luglio 2021) Due drammi familiari e due morti violente aa distanza di poche ore. Un uomo ha tentato di uccidere la moglie, poi si è tolto lalanciandosi nel vuoto. Un, con precedenti penali, ha tentato di uccidere la moglie di 39 anni, con un paio di forbici. L’uomo ha colpita la donna al mento e allo sterno ma la donna è riuscita a mettere in salvo se stessa e i due figli minori. Aprendo il portone ha assistito al suicidio del. Ilsi è lanciato dal quinto piano di uno stabile di vianel centro di ...

