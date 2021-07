LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vito Dell’Aquila affronta Guzman in semifinale (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL TABELLONE DI Vito Dell’Aquila 9-5 Ammonizione per Dell’Aquila, ma c’è la richiesta di moviola da parte dell’allenatore dell’Italia. 9-4 Calcio al capo dell’azzurro. Termina il primo round, l’italiano è avanti 6-2 nei confronti dell’argentino. 6-2 Botta e risposta tra l’italiano e l’argentino. 4-0 A segno l’azzurro. 2-0 Vito. 9.47 Tocca a Vito Dell’Aquila. Il 20enne di Mesagne affronta l’argentino Guzman, bronzo ai Mondiali 2019. Una semifinale palpitante! 9.45 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL TABELLONE DI9-5 Ammonizione per, ma c’è la richiesta di moviola da parte dell’allenatore dell’Italia. 9-4 Calcio al capo dell’azzurro. Termina il primo round, l’italiano è avanti 6-2 nei confronti dell’argentino. 6-2 Botta e risposta tra l’italiano e l’argentino. 4-0 A segno l’azzurro. 2-0. 9.47 Tocca a. Il 20enne di Mesagnel’argentino, bronzo ai Mondiali 2019. Unapalpitante! 9.45 ...

