Calciomercato Atalanta: duello con la Sampdoria per Pezzella. Le ultime

Calciomercato Atalanta: mirino puntato su Giuseppe Pezzella del Parma. Il difensore piace anche alla Sampdoria Uno dei nomi da settimane al centro della lista di mercato della Sampdoria è Giuseppe Pezzella del Parma. La società blucerchiata non ha però portato a termine l'affondo decisivo e ora si è inserita l'Atalanta. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'Atalanta avrebbe scelto Pezzella per rinforzare la fascia sinistra e l'operazione con i ducali potrebbe andare a buon fine. Situazione da monitorare ma i bergamaschi appaiono in ...

