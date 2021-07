Tragedia sfiorata a Calcinato: auto taglia la strada ad una moto (Di venerdì 23 luglio 2021) Tragedia sfiorata a Calcinato: auto taglia la strada alla moto, poi il terribile schianto ragazzo gravissimo Tragedia sfiorata a Calcinato: gravissimo 33enne che, giovedì 22 luglio, si è schiantato con la sua Harley Davidson contro un’auto in via Statale a Calcinato. Le indagini sono a cura della Polizia Intercomunale di Lonato, Bedizzole e Calcinato. Spari Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 luglio 2021)laalla, poi il terribile schianto ragazzo gravissimo: gravissimo 33enne che, giovedì 22 luglio, si è schiantato con la sua Harley Davidson contro un’in via Statale a. Le indagini sono a cura della Polizia Intercomunale di Lonato, Bedizzole e. Spari

