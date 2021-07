“Non fate mai quella domanda a una donna”. Oggi la vip aspetta il primo figlio, ma non dimentica il dolore e le lacrime (Di venerdì 23 luglio 2021) Gracia De Torres sta finalmente coronando il suo sogno. La modella di origini spagnole, famosa in Italia per aver preso parte all’undicesima edizione dell’Isola dei Famosi, è rimasta incinta. Dopo tanti tentativi e tanta sofferenza l’ex protagonista di “Supermodelo”, programma simile a “American Next Top Model”, ha fatto il graditissimo annuncio. Gracia è sposata dal 2 agosto 2018 col cestista Daniele Sandri e presto i due diventeranno genitori. Proprio Gracia ha espresso tutta la sua gioia: “Siamo molto felici. Lo volevamo da tempo, il miracolo è successo e siamo al settimo cielo”. Ma, accanto alla felicità di aspettare un bambino, la modella classe 1987 ha voluto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Gracia De Torres sta finalmente coronando il suo sogno. La modella di origini spagnole, famosa in Italia per aver preso parte all’undicesima edizione dell’Isola dei Famosi, è rimasta incinta. Dopo tanti tentativi e tanta sofferenza l’ex protagonista di “Supermodelo”, programma simile a “American Next Top Model”, ha fatto il graditissimo annuncio. Gracia è sposata dal 2 agosto 2018 col cestista Daniele Sandri e presto i due diventeranno genitori. Proprio Gracia ha espresso tutta la sua gioia: “Siamo molto felici. Lo volevamo da tempo, il miracolo è successo e siamo al settimo cielo”. Ma, accanto alla felicità dire un bambino, la modella classe 1987 ha voluto ...

Advertising

stanzaselvaggia : Un entusiasmo commovente, a tratti struggente, per il discorso di Draghi sui vaccini. Probabilmente ci si aspettava… - CottarelliCPI : Sileri dice che sarà difficile tornare alla scuola in presenza entro settembre. Difficile se non ci vacciniamo. Un… - scottecs : Non fate le persone brutte solo perché nel vostro AirBnb non accettano i Fufos - ritagnelli : RT @CottarelliCPI: Sileri dice che sarà difficile tornare alla scuola in presenza entro settembre. Difficile se non ci vacciniamo. Un appel… - rallegriamoci : RT @f_passerini94: #Olympics nel giorno in cui finalmente dopo 50 anni vengono ricordati gli 11 atleti israeliani trucidati a monaco 72, u… -