Next Generation EU, un anno dopo. Un successo, con qualche cautela (Di venerdì 23 luglio 2021) Circa un anno fa, il 21 luglio 2020, al termine di cinque giorni di complessi negoziati, il Consiglio europeo adottò l’accordo su Next Generation EU – il programma comune di aiuti, mirati a fronteggiare l’emergenza economica post-Covid, più ambizioso e più importante della storia dell’Ue – e sul Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. Con quella decisione storica, e malgrado le divisioni che pure erano emerse, in sede di negoziato, su alcuni elementi di questo programma, l’Unione europea si è mostrata all’altezza della sfida di una congiuntura drammatica, imprevista e imprevedibile, come quella determinata dalla pandemia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Circa unfa, il 21 luglio 2020, al termine di cinque giorni di complessi negoziati, il Consiglio europeo adottò l’accordo suEU – il programma comune di aiuti, mirati a fronteggiare l’emergenza economica post-Covid, più ambizioso e più importante della storia dell’Ue – e sul Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. Con quella decisione storica, e malgrado le divisioni che pure erano emerse, in sede di negoziato, su alcuni elementi di questo programma, l’Unione europea si è mostrata all’altezza della sfida di una congiuntura drammatica, imprevista e imprevedibile, come quella determinata dalla pandemia ...

Ultime Notizie dalla rete : Next Generation La costruzione europea si fonda su una forte dimensione sociale Nella stessa linea si è posto, all'interno di Next Generation EU , il Dispositivo europeo di ripresa e resilienza, che contiene numerosi riferimenti ai temi sociali. Per tradurre in azioni concrete ...

Festival Crossroads: il 23 luglio concerto di Julian Lage a Fusignano (RA) Lo si ascolta infatti su Generations (2004) e Next Generation (2005): Lage, non ancora maggiorenne, era già entrato nel giro del jazz del più alto livello. In seguito ha collaborato con Jim Hall, ...

Innovazione, parte il Giffoni Next Generation

Rilanciamoci con il turismo Qui un parco divertimenti Dal Next Generation Prato alla necessità di cogliere anche nuove opportunità. L’idea di una grande struttura che intecetti le famiglie: in Toscana per ora non c’è ...

