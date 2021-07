Incidente a Capri, 12enne operato per fratture scomposte: bimbo di 4 anni con trauma cranico (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – Il bimbo di 4 anni colpito da trauma cranico durante l’Incidente del minibus di Capri è in osservazione all’ospedale Santobono ma non desta preoccupazioni, è in osservazione. Lo apprende l’ANSA dal direttore del nosocomio pediatrico Rodolfo Conenna. L’altro ricoverato coinvolto nell’Incidente di ieri a Capri è invece in questo momento in sala operatoria: il piccolo ha 12 anni ed è plurifratturato agli arti inferiori. “Ha diverse fratture agli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ildi 4colpito dadurante l’del minibus diè in osservazione all’ospedale Santobono ma non desta preoccupazioni, è in osservazione. Lo apprende l’ANSA dal direttore del nosocomio pediatrico Rodolfo Conenna. L’altro ricoverato coinvolto nell’di ieri aè invece in questo momento in salaria: il piccolo ha 12ed è plurifratturato agli arti inferiori. “Ha diverseagli ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - crocerossa : 'Il tragico incidente di #Capri ci ha portato via l'autista Emanuele Melillo, volontario del @CriMiles. A nome di t… - Antonio_Tajani : Una preghiera per Emanuele, l'autista deceduto nel tragico incidente a #Capri, per la sua famiglia e per i feriti c… - anteprima24 : ** Incidente a Capri, 12enne operato per fratture scomposte: #Bimbo di 4 anni con trauma cranico **… - SteMas71 : RT @occhio_notizie: #Capri, le immagini shock dell'incidente: -