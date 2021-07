Luciana Littizzetto operata | la rivelazione che preoccupa

(Di giovedì 22 luglio 2021) Lucianoil web, in queste ore, dopo aver svelato di essersi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. L’occasione dellaè un post che la conduttrice Rai ha condiviso pubblicamente con gli internauti. Si tratta di una foto che immortala la Lucianina nazionale nei primi istanti della degenza in ospedale post-intervento, a corredo della quale lei rilascia un messaggio di speranza e rinnovato ottimismo per una sua pronta guarigione. A margine del post rivelatorio, gli utenti si mobilitano in massa a scriverle messaggi di supporto e auguri. Tutto questo e molto altro ancora, vi snoccioliamo nel nostro ...

Tutti i guai erano iniziati nel 2019. Alloraera caduta in strada rompendosi rotula e polso. E aveva dovuto sottoporsi a un intervento e a una lunga riabilitazione. 'E sono ancora qua. Eh già. Ora tutti i fili e i ferri della ..., i messaggi dei colleghi Tra questi quello della sua cara amica , anche lei reduce da un periodo non troppo facile che l'ha vista in ospedale d'urgenza dopo un intervento ai denti ...Dopo l'incidente a dicembre 2019 uno dei volti tv più amati ha subito un'operazione per "togliere i fili e i ferri dalla rotula" ...Luciana infatti, prima di approdare nel mondo dello spettacolo, si è cimentata nello studio della musica. Luciana però, con il suo proverbiale sorriso, ha commentato l’accaduto in questo modo: “E sono ...