Windows 11: scoperta la prima vulnerabilità | Punto Informatico (Di mercoledì 21 luglio 2021) In Windows 11 è presente una vulnerabilità ereditata da Windows 10 che permette di accedere al file SAM con le password di tutti gli utenti.

Windows 11: scoperta la prima vulnerabilità Punto Informatico

Scopri se il tuo computer è compatibile con Windows 11 con questo strumento

Windows 11 è già stato annunciato e ora dobbiamo solo scoprire se i computer che abbiamo in casa saranno compatibili con la nuova versione del sistema operativo di Microsoft Windows 11 è già tra ...

Windows 11: scoperta la prima vulnerabilità In Windows 11 è presente una vulnerabilità ereditata da Windows 10 che permette di accedere al file SAM con le password di tutti gli utenti.

Windows 11 è già stato annunciato e ora dobbiamo solo scoprire se i computer che abbiamo in casa saranno compatibili con la nuova versione del sistema operativo di Microsoft Windows 11 è già tra ...