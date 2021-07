Paolo Fresu fa rivivere David Bowie nel live Heroes (Di mercoledì 21 luglio 2021) La tromba di Paolo Fresu, la voce e la presenza scenica di Petra Magoni: all'Auditorium Parco della Musica, ieri sera, ha preso vita l'omaggio a David Bowie per Heroes, una rivisitazione in chiave ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 luglio 2021) La tromba di, la voce e la presenza scenica di Petra Magoni: all'Auditorium Parco della Musica, ieri sera, ha preso vita l'omaggio aper, una rivisitazione in chiave ...

Advertising

AuditoriumPdM : Il live nei nostri scatti! Rivivi l'atmosfera del concerto di Paolo Fresu 'Heroes' con Petra Magoni, Filippo Vignat… - antonello_fresu : RT @f_girasole: «Mi uccideranno ma non sarà una vendetta della mafia, la mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmen… - loscornetteros : Stasera al via il #Taranto Jazz Festival con Paolo Fresu, in scena alle 21,30 sulla Rotonda di piazza Marinai con “… - FioreFiorella5 : RT @AuditoriumPdM: In Cavea è appena iniziato il concerto di Paolo Fresu “Heroes” un omaggio a #DavidBowie in compagnia di un cast stellare… - RCCH13711442 : #NowPlaying Paolo Fresu - Oh, Dolce Mio Tesoro -