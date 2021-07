Milan, Gazidis vola a New York per un ciclo di terapie (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo la notizia del carcionoma alla gola, l’ad rossonero Ivan Gazidis è volato negli Usa per iniziare le terapie del caso In casa Milan tiene con il fiato sospeso la notizia del carcinoma alla gola che è stato riscontrato all’amministratore delegato Ivan Gazidis. Dopo il comunicato ufficiale di ieri, che ha reso nota la vicenda, l’ex dirigente dell’Arsenal è volato immediatamente negli Usa per iniziare le terapie del caso. Lo riferisce il Corriere della Sera, che parla di un Gazidis arrivato a New York per iniziare il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo la notizia del carcionoma alla gola, l’ad rossonero Ivanto negli Usa per iniziare ledel caso In casatiene con il fiato sospeso la notizia del carcinoma alla gola che è stato riscontrato all’amministratore delegato Ivan. Dopo il comunicato ufficiale di ieri, che ha reso nota la vicenda, l’ex dirigente dell’Arsenal èto immediatamente negli Usa per iniziare ledel caso. Lo riferisce il Corriere della Sera, che parla di unarrivato a Newper iniziare il ...

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan informa che all' amministratore delegato, Ivan #Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. D… - FBiasin : #Milan, diagnosticato un carcinoma alla gola all'ad #Gazidis: 'Fiducioso di avere un completo recupero”. Di fronte… - DiMarzio : #Milan, diagnosticato un carcinoma alla gola a #Gazidis. Il comunicato del club - LeBombeDiVlad : ?? #Milan: #Gazidis a #NewYork per curare il carcinoma alla gola ?? Le ultime #LeBombeDiVlad #LBDV #News - herbertharriola : RT @MilanNewsit: Milan, Ziyech per il doppio ruolo. Le condizioni per Kaio Jorge. Un altro giovane francese. Il messaggio di Gazidis e la f… -