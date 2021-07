**Giustizia: Fico, ‘no alla fiducia, auspico accordo politico su riforma’** (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) – “Preferisco sempre l’iter normale, senza fiducia e con una discussione approfondita. Ora mi interessa che ci sia una discussione approfondita sulla riforma penale in commissione, spero le forze politiche lavorino nel modo migliore e auspico un accordo politico in commissione”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico alla cerimonia del Ventaglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) – “Preferisco sempre l’iter normale, senzae con una discussione approfondita. Ora mi interessa che ci sia una discussione approfondita sulla riforma penale in commissione, spero le forze politiche lavorino nel modo migliore eunin commissione”. Lo ha detto il presidente della Camera Robertocerimonia del Ventaglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

