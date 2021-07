Covid: cabina regia e Cdm in stand-by, su green pass muro Regioni/Adnkronos (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Alle 19 di sera non c'è ancora alcuna convocazione, sia della cabina di regia che del Consiglio dei ministri. Entrambi erano attesi per oggi, poi, nella serata di ieri, slittati a domani. E nella conferenza Stato-Regioni di oggi il tema pandemia -con tutto ciò che ne deriva in termini di nuovi parametri per definire i colori delle Regioni, green pass, proroga dello stato di emergenza- è stato stralciato: verrà affrontato sì, ma soltanto domani. Ad allungare i tempi il 'muro' delle Regioni, nonché le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. () - Alle 19 di sera non c'è ancora alcuna convocazione, sia delladiche del Consiglio dei ministri. Entrambi erano attesi per oggi, poi, nella serata di ieri, slittati a domani. E nella conferenza Stato-di oggi il tema pandemia -con tutto ciò che ne deriva in termini di nuovi parametri per definire i colori delle, proroga dello stato di emergenza- è stato stralciato: verrà affrontato sì, ma soltanto domani. Ad allungare i tempi il '' delle, nonché le ...

Advertising

IlContiAndrea : Entro mercoledì cabina di regia per #GreenPass (vaccinati, chi è guarito dal Covid, o tampone negativo nelle ultime… - TV7Benevento : Covid: cabina regia e Cdm in stand-by, su green pass muro Regioni/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Covid: cabina regia e Cdm in stand-by, su green pass muro Regioni/Adnkronos... - Radio1Rai : ??#Covid Si resta in zona bianca se l'occupazione delle terapie intensive non supera il 20% dei posti letto a dispos… - PrimaCommunica2 : Misure anti-Covid: slitta a domani la Cabina di regia per il nuovo decreto. Incognita Zona Gialla -