Sala: “Milano non è malata, lo diranno i cittadini se la vedono così” (Di martedì 20 luglio 2021) “Che Milano non sia una ‘Gotham City’ ne sono convinto: è una città che come tutte esce da questa pandemia con delle sofferenze, ma non la vedo come una città gravemente malata”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna promozionale ‘Not in Milano’. bla/pc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021) “Chenon sia una ‘Gotham City’ ne sono convinto: è una città che come tutte esce da questa pandemia con delle sofferenze, ma non la vedo come una città gravemente”. Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna promozionale ‘Not in’. bla/pc/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

SardoneSilvia : Nella #Milano del #Pd persino le cascine di proprietà comunale finiscono per essere rifugio di #clandestini. Sala o… - Italpress : Sala: “Milano non è malata, lo diranno i cittadini se la vedono così” - blogsicilia : #notizie #sicilia Sala: “Milano non è malata, lo diranno i cittadini se la vedono così” - - gilbertod111 : @martinacarletti @Rosy87234986 anche ora sala,sindaco sinistro di milano gli ha conferito ambrogio d oro tenetene conto in cabina - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Sala: “Milano non è malata, lo diranno i cittadini se la vedono così” - -