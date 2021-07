NSO Group, Apple parla e Amazon agisce. Online anche tool verifica integritàHDblog.it (Di martedì 20 luglio 2021) Intanto la società israeliana difende il suo software, dicendo che aiuta ogni giorno a combattere criminali e terroristi.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 20 luglio 2021) Intanto la società israeliana difende il suo software, dicendo che aiuta ogni giorno a combattere criminali e terroristi.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : NSO Group NSO Group, Apple parla e Amazon agisce. Online anche tool verifica integrità ... sugli atti di spionaggio compiuti nei confronti di giornalisti e attivisti da vari governi sfruttando la suite di attacchi nota come Pegasus e sviluppata dall'israeliana NSO Group. Nel frattempo, è ...

Pegasus Project, la Francia apre un'inchiesta su spionaggio internazionale. Media Ungheria: '300 persone controllate dal governo' ...di Parigi ha annunciato che in Francia è stata aperta un'inchiesta per accertare se ci siano state delle violazioni a danno di cittadini francesi utilizzando lo spyware Pegasus prodotto dal NSO Group ...

NSO Group, Apple parla e Amazon agisce. Online anche tool verifica integrità HDblog Amazon chiude l’infrastruttura del gruppo NSO Israeliano In una recente nota Amazon Web Services (AWS) ha chiuso l'infrastruttura e gli account collegati al fornitore di sorveglianza israeliano NSO Group. L'annuncio è arrivato dopo la pubblicazion ...

Spionaggio, a Parigi aperta inchiesta sul caso Pegasus La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta dopo le accuse di spionaggio a danno di giornalisti francesi per conto del Marocco mosse domenica dal consorzio di media ‘Forbidden Stories’, secondo cui i ...

