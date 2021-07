Green pass con una e con due dosi: cosa cambia e dove si può andare (Di martedì 20 luglio 2021) Il Green pass obbligatorio dovrebbe diventare realtà dal 26 luglio, la data in cui dovebbe entrare in vigore il decreto che lo norma. Ma in quali luoghi e con che requisiti sarà necessario? Secondo quanto scrive il Corriere il Green pass verrà differenziato. Il certificato con una dose, o con tampone negativo o certificato di guarigione permetterà di accedere ai ristoranti al chiuso. La doppia dose invece sarà necessaria per poter partecipare ad eventi in luoghi affollati come stadi, concerti, convegni, luoghi dello spettacolo, palestre e per ballare nelle discoteche all’aperto. Secondo Repubblica invece ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Ilobbligatorio dovrebbe diventare realtà dal 26 luglio, la data in cuibbe entrare in vigore il decreto che lo norma. Ma in quali luoghi e con che requisiti sarà necessario? Secondo quanto scrive il Corriere ilverrà differenziato. Il certificato con una dose, o con tampone negativo o certificato di guarigione permetterà di accedere ai ristoranti al chiuso. La doppia dose invece sarà necessaria per poter partecipare ad eventi in luoghi affollati come stadi, concerti, convegni, luoghi dello spettacolo, palestre e per ballare nelle discoteche all’aperto. Secondo Repubblica invece ...

