Ddl Zan | Letta per rifiutare il dialogo si attacca a un tweet di Borghi su omosessuali e Hiv

Ddl Zan, ultime battute al Senato. Dopo il dibattito odierno nell'aula di palazzo Madama arriva infatti il dl Sostegni bis su cui pare scontata la richiesta del voto di fiducia da parte del governo, mentre in mattinata la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, farà le sue comunicazioni sul caso delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il ddl Zan con tutta probabilità potrebbe slittare a settembre Il dl sostegni bis aspetta il via libera entro il 24 luglio. Prima dell'intervallo estivo, di solito in calendario dopo la prima settimana di agosto, arrivano altri due decreti urgenti a Palazzo Madama. Dal 26 luglio l'Aula sarà impegnata con il dl recovery (da approvare entro il ...

