Chris Cornell | un Dio della voce in quattro ottave

(Di martedì 20 luglio 2021)nasce a Seattle il 20 luglio 1964. Egli era vocalist, chitarrista e compositore dei Soundgarden e vocalist e compositore per gli Audioslave. La sua improvvisa scomparsa, il 17 maggio del 2017, sconvolge il mondomusica. Nasce in una famiglia cattolica irlandese, ed è uno dei sei figli di Ed Boyle e Karen. La sua vicenda personale è molto travagliata sin dall’infanzia. In quegli anni ha sofferto di lunghi periodi di depressione, dovuti alla difficile situazione familiare che ha vissuto, soprattutto a causa del divorzio dei genitori che ha accettato con difficoltà. E proprio in seguito a ...