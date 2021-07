SIT | aggiornamento sul programma di buy-back

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – SIT ha reso noto che, nell’ambito deldi acquisto di azioni proprie deliberato dall’assemblea degli azionisti il 29 aprile 2021 ed avviato in pari data, tra il 12 e il 16 luglio 2021, ha acquistato 15.900 azioni ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 8,2557 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 131.265,91 euro. A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 16 luglio, un totale di 430.395 azioni proprie, pari all’1,7211% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, SIT registra una flessione del 4,80%, che rispetto alla vigilia si attesta a 7,94 euro.

