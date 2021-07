Roma, Kluivert si avvicina al Nizza: prestito con diritto di riscatto quasi definito (Di lunedì 19 luglio 2021) Justin Kluivert si avvicina a passo svelto al Nizza, compagine militante in Ligue 1. L’esterno d’attacco olandese, protagonista sino al 2020 con la maglia giallorossa e successivamente al Lipsia, avrebbe raggiunto un accordo di base con la società francese; la Roma avrebbe dato il via libera all’operazione, come riportato recentemente da ‘Nice Matin’, tant’é che il giovane esterno d’attacco sia già in partenza verso il territorio transalpino. Dopo l’esperienza in Bundesliga, caratterizzata da 3 gol in 19 presenze, Kluivert ha constatato di non rientrare nel progetto tecnico di José Mourinho e ha gradito la ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Justinsia passo svelto al, compagine militante in Ligue 1. L’esterno d’attacco olandese, protagonista sino al 2020 con la maglia giallorossa e successivamente al Lipsia, avrebbe raggiunto un accordo di base con la società francese; laavrebbe dato il via libera all’operazione, come riportato recentemente da ‘Nice Matin’, tant’é che il giovane esterno d’attacco sia già in partenza verso il territorio transalpino. Dopo l’esperienza in Bundesliga, caratterizzata da 3 gol in 19 presenze,ha constatato di non rientrare nel progetto tecnico di José Mourinho e ha gradito la ...

