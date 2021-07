Gattuso: "Spalletti lo conoscete, è una garanzia. Andrà avanti con il 4-2-3-1" (Di lunedì 19 luglio 2021) Gennaro Gattuso, attualmente senza panchina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino, ecco le più importanti: "Fiorentina? Meglio lasciar stare, ormai storia finita. Invece ancora aperta è l'altra, non riesco a dimenticare". "Allegri? Il suo ritorno significa molto, è l'allenatore giusto per ripartire. La Juventus resta la più forte, indipendentemente dal mercato. Anche Lazio e Roma faranno grandi cose". "Inter? Inzaghi è giovane e preparato, ovviamente avrà pressione, normale se vai ad allenare i campioni d'Italia". "Napoli? Spalletti lo conoscete, è una garanzia. Andrà ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Gennaro, attualmente senza panchina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino, ecco le più importanti: "Fiorentina? Meglio lasciar stare, ormai storia finita. Invece ancora aperta è l'altra, non riesco a dimenticare". "Allegri? Il suo ritorno significa molto, è l'allenatore giusto per ripartire. La Juventus resta la più forte, indipendentemente dal mercato. Anche Lazio e Roma faranno grandi cose". "Inter? Inzaghi è giovane e preparato, ovviamente avrà pressione, normale se vai ad allenare i campioni d'Italia". "Napoli?lo, è una...

