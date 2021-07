Cts e variante Delta | il dossier sulla diffusione del virus e le soluzioni

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il Cts nel report settimanale sottolinea ladellae suggerisce le possibiliper diminuire i rischi Lo scorso venerdì si è tenuta la riunione del Cts per il settimanale monitoraggio dei contagi ed è stata evidenziata «l’allerta per l’evidente incremento dei casi dovuti alla, connotata da maggior contagiosità e capacità d’indurre manifestazioni anche gravi o fatali in soggetti non vaccinati o che hanno ricevuto una sola dose di vaccino». In questa fase delicata, dunque, è importante completare il ciclo vaccinale e fare molta attenzione “nel ...