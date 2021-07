Uomini e Donne, Gemma Galgani viene pagata? (Di sabato 17 luglio 2021) Da quando Gemma Galgani è presente nel trono over di Uomini e Donne, le cose per lei sono molto cambiate: è passata infatti dall’essere una dama come tutte le altre a diventare protagonista indiscussa della trasmissione di Maria De Filippi. Addirittura, com’è noto, durante la pandemia di Covid-19 si è trasferita a Roma lasciando la sua città, Torino, e il suo lavoro in teatro. Ma di cosa vive?, si chiedono in molti. Uomini e Donne, Gemma Galgani riceve uno stipendio? E soprattutto, Gemma Galgani a Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 luglio 2021) Da quandoè presente nel trono over di, le cose per lei sono molto cambiate: è passata infatti dall’essere una dama come tutte le altre a diventare protagonista indiscussa della trasmissione di Maria De Filippi. Addirittura, com’è noto, durante la pandemia di Covid-19 si è trasferita a Roma lasciando la sua città, Torino, e il suo lavoro in teatro. Ma di cosa vive?, si chiedono in molti.riceve uno stipendio? E soprattutto,e ...

