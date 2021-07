Giulia Provvedi cade e si rompe un dente in diretta: l’incidente è virale (Di sabato 17 luglio 2021) Giulia Provvedi, la bionda metà del gruppo Le donatella, è al centro del gossip per aver rotto un dente, mentre si esibiva in un nuova balletto pensato per gli utenti della rete. La disavventura è avvenuta mentre la showgirl si trovava su una spiaggia ed ora è lei stessa a rivelarla, attraverso un post condiviso da poco in rete. Nel videofilmato in questione, diventato in poco tempo virale nel web, Giulia si esibisce con energia tra passi di danza e dei salti, che alla fine le costano caro, o meglio le costano un dente. Andiamo a scoprire cosa è accaduto nel ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 luglio 2021), la bionda metà del gruppo Le donatella, è al centro del gossip per aver rotto un, mentre si esibiva in un nuova balletto pensato per gli utenti della rete. La disavventura è avvenuta mentre la showgirl si trovava su una spiaggia ed ora è lei stessa a rivelarla, attraverso un post condiviso da poco in rete. Nel videofilmato in questione, diventato in poco temponel web,si esibisce con energia tra passi di danza e dei salti, che alla fine le costano caro, o meglio le costano un. Andiamo a scoprire cosa è accaduto nel ...

Advertising

GiuseppeporroIt : Giulia Provvedi, incidente in spiaggia per l'ex gieffina: cade e si rompe un dente (VIDEO) #giuliaprovvedi - infoitscienza : Giulia Provvedi incidente in spiaggia: ecco cosa le è successo-VIDEO - infoitscienza : Giulia Provvedi, incidente in spiaggia - LE FOTO - infoitscienza : Giulia Provvedi corre in spiaggia con la bottiglia, finisce in disgrazia: cade e si sfregia la faccia, com'è ridott… - infoitscienza : Giulia Provvedi, grave incidente in spiaggia: le condizioni di salute -