Gianni Morandi su Harry Styles | “Mi copia secondo voi?”

(Di sabato 17 luglio 2021)come. Le foto paragone che ieri hanno fatto il giro del web sono arrivate anche al cantante di Monghidoro che le ha condivise sui suoi social scrivendo: “, questo giovane cantante inglese è una vera star. L’ho conosciuto a Sanremo, nel 2012, quando lo presentai come componente del gruppo One Direction. Adesso fa il solista, con grande successo. Guardate queste foto,, è lui cheme o viceversa?”. Ovviamente i suoi fan non hanno preso sul serio la domanda e si sono limiti a commentare ...

vladiluxuria : A favore del #ddlZan si schierano molti cantanti: da @LoredanaBerte a @paolaturci, da Gianni Morandi a @Fedez e tra… - lorenzojova : Gianni Morandi - L'Allegria (Official Video) - PeccoBagnaia : L’Allegria di Gianni Morandi, scritta da Lorenzo Jovanotti Regia ?? @maikid @VRRidersAcademy #GoFree - adriana79838114 : RT @calumflawIess: Gianni Morandi io ti amo. - dostoevskijbabe : RT @calumflawIess: Gianni Morandi io ti amo. -

Il cantante emiliano scherza su Instagram: 'Il cantante degli One Direction mi ha conosciuto a Sanremo nel 2012 e da allora si ispira a me'Separati alla nascita o... con il sarto in comune? Estate è anche tempo di giochi sui social e- decisamente al passo con i tempi, come mostra quotidianamente sul profilo Facebook - non si sottrae e cavalca l'onda virtuale scherzandoci su. Il brutto episodio che lo ha visto - suo ...Gianni Morandi si è detto entusiasta del nuovo videoclip ufficiale del brano L'Allegria che vuole lanciare un messaggio di speranza e ripercorrere la carriera artistica del cantante. Una volta ...Il "dubbio" è venuto a Gianni Morandi in persona: non è che Harry Styles, il popolarissimo cantante e attore britannico lanciato dalla band One Direction, mi copia? Così ha pubblicato su Instagram una ...