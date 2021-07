Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 luglio 2021 (Di venerdì 16 luglio 2021) Questa sera, venerdì 16 luglio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane scomparsa il 30 aprile scorso. Il giallo continua a fare rumore e le versioni rimangono diverse. Chi indaga ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 16 luglio 2021) Questa sera, venerdì 16, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane scomparsa il 30 aprile scorso. Il giallo continua a fare rumore e le versioni rimangono diverse. Chi indaga ...

