Nel Lazio crescono i contagi | “Pagheremo i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia”

(Di venerdì 16 luglio 2021) I numeri relativi aiper coronavirus sono in aumento nel, in particolare a Roma. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 353 nuovi casi, con un aumento di 145 positivi. L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ha rilasciato alcune dichiarazioni su questa situazione, riportate dal Corriere dello Sport. Ci dobbiamo abituare all’idea che probabilmente nelle prossime settimane avremo un aumento dei casi e avremo anche delle reazioni ai grandidella straordinariacalcistica, che probabilmente. Nel frattempo, un focolaio è stato ...

fanpage : Oggi, per la prima volta dopo un mese e mezzo, i contagi nel Lazio sono tornati sopra quota 300. - CarloCalenda : Dopo 'i 2 termovalorizzatori ACEA nel Lazio' (uno è a Terni) @gualtierieurope si sbaglia, di nuovo, su un tema da p… - capuanogio : #LuisAlberto si è scusato con #Sarri e con i compagni di squadra al suo arrivo nel ritiro della #Lazio. Il caso può… - asg7139 : RT @IlariaBifarini: Si comincia, a breve zona gialla nel Lazio. Secondo la logica subdola del capro espiatorio oggi eletta a scienza, che f… - CorriereCitta : Vaccino itinerante nel Lazio, prossime tappe del camper a Nettuno e Ardea: date, orari e come prenotarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Lazio

L'ex Spal, ai microfoni diStyle Channel, ha commentato i primi giorni di ritiro: "Tutto procedemigliore dei modi, eravamo felici di ripartire con il nuovo allenatore che ha portato aria ...... richiamando però l'attenzione dei tifosi dellae del Manchester City. La questione ha ... Il nuovo kit non è ancora stato presentato efrattempo ieri i giocatori si sono presentati in ritiro ...Nell'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità, che verrà pubblicato nel pomeriggio e di cui è disponibile soltanto la bozza, 19 Regioni italiane sono classificate a ‘rischio moderato'. Soltanto ...Sarri, nel 4-3-3, vorrebbe invece sfruttare la classe di entrambi. Sempre che lo spagnolo si chiarisca con la società e accetti di restare alla Lazio. i precedenti In tutto Felipe Anderson e Luis ...