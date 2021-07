Marcianise | mobilità sostenibile e a basso impatto | in arrivo cento monopattini elettrici

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Sviluppare unaintegrata, innovativa,e aambientale per ambire a essere una vera smart city. E’ l’obiettivo su cui sta lavorando sin dal suo insediamento l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Velardi per consegnare ai cittadini l’opportunità di usufruire di tutti i benefici dell’innovazione applicata al contesto urbano. Dopo l’istituzione del servizio navetta gratuito, in funzione tre giorni a settimana per garantire gli spostamenti, in particolare a soggetti fragili, verso il cimitero, il mercatino rionale, ...