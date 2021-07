L'indice Rt in Italia cresce a 0,91, su anche l'incidenza (Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - In crescita l'indice Rt in Italia, salito nell'ultima settimana da 0,66 a 0,91, e tornato quindi a sfiorare l'1, la soglia della crescita epidemica, come non succedeva dallo scorso marzo. E' quanto si apprende dalla Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, riunita questa mattina. In deciso aumento anche l'incidenza settimanale, salita da 11 casi per centomila abitanti a 19 per centomila. Due settimane fa, il punto più basso della discesa, era a 9 per centomila. Le Regioni a rischio moderato sono 19 Sono 19 le Regioni classificate a rischio moderato e due (PA Trento e Valle D'Aosta) a rischio basso ... Leggi su agi (Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - In crescita l'Rt in, salito nell'ultima settimana da 0,66 a 0,91, e tornato quindi a sfiorare l'1, la soglia della crescita epidemica, come non succedeva dallo scorso marzo. E' quanto si apprende dalla Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, riunita questa mattina. In deciso aumentol'settimanale, salita da 11 casi per centomila abitanti a 19 per centomila. Due settimane fa, il punto più basso della discesa, era a 9 per centomila. Le Regioni a rischio moderato sono 19 Sono 19 le Regioni classificate a rischio moderato e due (PA Trento e Valle D'Aosta) a rischio basso ...

