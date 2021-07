Advertising

ilNotiziarioInd : Furti di gasolio a Vimodrone e Segrate: arrestati tre rumeni pregiudicati - AnsaLombardia : Furti di gasolio nel Milanese, presi da carabinieri. Rintracciati con telecamere e social | #ANSA - TV7Benevento : Milano: furti di gasolio nell'hinterland, tre arresti... -

Ultime Notizie dalla rete : Furti gasolio

Tre persone sono state arrestate tra Pioltello, Segrate e Milano per furto diai danni di alcune ditte site a Vimodrone e Segrate.... emesse da tribunale Milano, confronti altrettanti maggiorenni di origine rumena, pregiudicati, ritenuti responsabili didiall'interno di ditte private. Il provvedimento nasce dalle ...Avevano messo a segno un furto di gasolio per seimila euro ma, grazie alle telecamere di sorveglianza, i carabinieri di Vimodrone e Sesto San Giovanni sono riusciti ad arrestare tre persone mentre per ...Milano, 16 lug. (Adnkronos) - A Milano, Pioltello e Segrate i carabinieri hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse da tribunale Milano, confronti altrettanti magg ...