Diana Del Bufalo pubblica un video e fa scoppiare una grossa polemica (Di venerdì 16 luglio 2021) Altro giro, altra polemica e questa volta è toccato a Diana Del Bufalo. L’ex amica di Maria stamani ha registrato una storia in cui ha raccontato di due uomini le hanno urlato dietro ‘abbona’. Nulla di strano, se non fosse che subito dopo la cantante ha detto di apprezzare il catcalling. Ovviamente in pochi minuti sui social è scoppiato il putiferio. “Guidavo ero dentro la macchina, e due uomini, a distanza di cinque minuti prima uno e poi un altro mi hanno urlato. Mi hanno detto ‘Abbella, abbona’, ma in questo stato? Sarà che io sono una delle pochissime donne a cui piace il catcalling, ma siete falsi però, siete falsi” Questi sono ... Leggi su biccy (Di venerdì 16 luglio 2021) Altro giro, altrae questa volta è toccato aDel. L’ex amica di Maria stamani ha registrato una storia in cui ha raccontato di due uomini le hanno urlato dietro ‘abbona’. Nulla di strano, se non fosse che subito dopo la cantante ha detto di apprezzare il catcalling. Ovviamente in pochi minuti sui social è scoppiato il putiferio. “Guidavo ero dentro la macchina, e due uomini, a distanza di cinque minuti prima uno e poi un altro mi hanno urlato. Mi hanno detto ‘Abbella, abbona’, ma in questo stato? Sarà che io sono una delle pochissime donne a cui piace il catcalling, ma siete falsi però, siete falsi” Questi sono ...

Advertising

fairidetroppo : RT @zyxwanda: Diana Del Bufalo: 'sarò una delle pochissime donne a cui piace il cat calling' - StraNotizie : Diana Del Bufalo pubblica un video e fa scoppiare una grossa polemica - fairidetroppo : RT @esp4on: diana del bufalo non ha capito che gli uomini fanno catcalling semplicemente perché ci vedono come pezzi di carne e non perché… - Tijeey13 : RT @Iperborea_: Tante donne cercano di spiegare, ogni giorno, perché il catcalling sia osceno, e vengono anche ricoperte di insulti. Arriva… - mezerevm : donne che lottano per i propri diritti, donne che hanno paura di uscire con la gonna o con qualche vestito che scop… -