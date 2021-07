Bullismo, Falco (Corecom Campania): In aumento i casi di depressione legati all’isolamento da social (Di venerdì 16 luglio 2021) “Dobbiamo creare una rete organizzata per affrontare i fenomeni della violenza, del Bullismo e del cyberBullismo e aiutare concretamente i ragazzi in difficoltà. Occorre offrire strumenti validi in grado di riconoscere ed evitare i pericoli del web”. Queste le parole di don Vincenzo Cimarelli, parroco della Chiesa di San Pietro e Paolo di Soccavo, che ha ospitato la tappa partenopea della campagna di prevenzione per i fenomeni del Bullismo e del cyberBullismo organizzata dal Corecom Campania in collaborazione con la Presidenza del Consiglio regionale della Campania e con ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 luglio 2021) “Dobbiamo creare una rete organizzata per affrontare i fenomeni della violenza, dele del cybere aiutare concretamente i ragazzi in difficoltà. Occorre offrire strumenti validi in grado di riconoscere ed evitare i pericoli del web”. Queste le parole di don Vincenzo Cimarelli, parroco della Chiesa di San Pietro e Paolo di Soccavo, che ha ospitato la tappa partenopea della campagna di prevenzione per i fenomeni dele del cyberorganizzata dalin collaborazione con la Presidenza del Consiglio regionale dellae con ...

Advertising

Scisciano : Napoli, Bullismo. Falco (Corecom Campania): “In aumento casi di depressione legati all’isolamento da social”: Suici… - GazzettaCE : Falco (Corecom Campania): “Prosegue l’impegno per informare i ragazzi su come navigare nel ‘mare di internet’ senza… - Scisciano : Marcianise, Bullismo. Oliviero (Consiglio regionale della Campania): “Favorire educazione digitale per contrastare… - StreetNews24 : “Possiamo dire che il 2020, complice l’emergenza pandemica Covid-19 che ha determinato lo stravolgimento delle rego… -

Ultime Notizie dalla rete : Bullismo Falco Bullismo, Falco (Corecom Campania): "In aumento i casi di depressione legati ai social ... che ha ospitato la tappa partenopea della campagna di prevenzione per i fenomeni del bullismo e ... Il presidente del Corecom, Domenico Falco , ha ribadito la necessità di non 'abbassare la guardia': "...

Cyberbulismo, Corecom Campania: l'educazione digitale sia anche per le famiglie Lo ha dichiarato Domenico Falco, presidente del Corecom Campania, a margine del quarto appuntamento della campagna di prevenzione contro i fenomeni del bullismo e del cyberbulismo e per l'educazione digitale promossi per il ...

Napoli, Bullismo. Falco (Corecom Campania): "In aumento casi di depressione legati all'isolamento da social" Scisciano Notizie ILMONITO Cyberbulismo, Corecom Campania: l'educazione digitale sia anche per le famiglie Lo ha dichiarato Domenico Falco, presidente del Corecom Campania, a margine del quarto appuntamento della campagna di prevenzione contro i fenomeni del bullismo e del cyberbulismo e per l'educazione d ...

Falco, Corecom Campania: ‘Aiutare le famiglie nell’educazione digitale’ Riceviamo e pubblichiamo da Corecom Campania. Bisogna investire di più nell’educazione digitale non solo dei ragazzi ma anche delle loro famiglie. Se da un lato il 70% dei giovani ha avuto esperienze ...

... che ha ospitato la tappa partenopea della campagna di prevenzione per i fenomeni dele ... Il presidente del Corecom, Domenico, ha ribadito la necessità di non 'abbassare la guardia': "...Lo ha dichiarato Domenico, presidente del Corecom Campania, a margine del quarto appuntamento della campagna di prevenzione contro i fenomeni dele del cyberbulismo e per l'educazione digitale promossi per il ...Lo ha dichiarato Domenico Falco, presidente del Corecom Campania, a margine del quarto appuntamento della campagna di prevenzione contro i fenomeni del bullismo e del cyberbulismo e per l'educazione d ...Riceviamo e pubblichiamo da Corecom Campania. Bisogna investire di più nell’educazione digitale non solo dei ragazzi ma anche delle loro famiglie. Se da un lato il 70% dei giovani ha avuto esperienze ...