Controlli Stazione Termini | sospesa licenza affitta camere

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 luglio 2021) Roma – Gli intensificatiin zonahanno portato all’adozione di una sospensione dellaal titolare di una struttura ricettiva diai sensi dell’articolo 10000 T.U.L.P.S. non in regola. Come da ordinanza del Questore, sono stati intensificati in questi giorni i, ad ampio raggio, nelle aree dellaFerroviaria di Romae di piazza Vittorio Emanuele II. All’esito dell’attività realizzata dagli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale, diretta da Cedrone Agnese, e ...